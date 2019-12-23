Эксперт прокомментировал заявление Новака о поставках СПГ в Европу
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«Транспортное плечо России ближе к Европе. По российскому законодательству, поставки трубопроводного газа находятся в монополии у «Газпрома», но на сжиженный это не распространяется. Поэтому в рамках европейского рынка наши позиции лучше», — сказал Разуваев.
Вместе с тем, отметил он, США занимаются в данной сфере политикой, и бороться с этим очень сложно.
Со своей стороны, экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько в беседе с радио Sputnik выразил мнение, что российское присутствие будет расширяться и дальше.
«У СПГ по сравнению с трубопроводным газом есть свои особенности. Это, можно сказать, «компактный товар»: его можно покупать и продавать определёнными объёмами, покупатель может приобрести ровно такое количество, которое он считает в данный момент нужным», — пояснил Гинько.
Ранее Новак сказал, что доля России составляет 20% от поставок СПГ в Европу, у американцев — 13%.