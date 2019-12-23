Эксперт прокомментировал ситуацию с «Северным потоком — 2»

Радиоведущий, политолог, писатель и публицист Армен Гаспарян в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о том, что швейцарская компания Allseas вывела из Балтийского моря свои суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток — 2».

«Насколько я понимаю, в Allseas не сказали, что они целиком и полностью прекращают работу над проектом. Скорее они взяли режим паузы для того, чтобы узнать подробности работы санкционного механизма», — заявил эксперт.

По его мнению, речь идёт не о политике как таковой, а о бизнесе.

В свою очередь, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с радио Sputnik отметил, что в Европе есть усталость от санкционного противостояния с Россией, а «Северный поток — 2» — это серьёзный инфраструктурный проект.

«Я думаю, что решение в Германии и основных европейских странах принято, и оно будет реализовано тем или иным образом: либо швейцарская компания довыполнит обязательства, либо будет найден другой подрядчик», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Германии разрешили прокладку труб «Северного потока — 2» зимой.