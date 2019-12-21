На Украине рассчитывают на подписание соглашений по газу до 29 декабря

Украинская сторона ожидает, что все соглашения между Москвой и Киевом по газу должны быть подписаны до 29 декабря, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Мы должны подписать всё до 29 декабря для того, чтобы с 1 января продолжался транзит», — сказал он на брифинге. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что «Газпром» подпишет с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а «Нафтогаз Украины» — транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы.

Транспортные мощности будут забронированы на пять лет в объёме 225 млрд куб. м, в том числе 65 млрд куб. м на 2020 год и по 40 млрд куб. м на последующие годы «при условии установления конкурентного тарифа».

Как отметил глава компании, 21 декабря в Вене стороны работают по подготовке межоператорского соглашения.