В офисе Зеленского назвали принципиальными договорённости по транзиту
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«Представители Европейской комиссии, Украины и России сегодня (20 декабря. — RT) достигли окончательной договорённости по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий», — говорится в сообщении в Facebook.
В офисе украинского президента уточнили, что все подробности нового газового контракта с Россией будут раскрыты на специальном брифинге 21 декабря министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил о согласовании пятилетнего контракта на транзит российского газа через территорию Украины.
Подписание документа должно состояться до конца 2019 года.