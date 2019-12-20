Эксперт оценил подписание Россией и Украиной протокола по транзиту

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Анна Лушникова
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT подписание Россией и Украиной протокола договорённостей о продолжении транзита газа через украинскую территорию и урегулировании взаимных требований.
Эксперт оценил подписание Россией и Украиной протокола по транзиту
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«Думаю, это действительно существенный шаг. Теперь это будет некая базисная структура, документ, на основе которого стороны должны подписать целый комплекс коммерческих договоров. «Газпром», видимо, должен будет подписать контракт на транзит с новым оператором ГТС. С «Нафтогазом» он, вероятно, подпишет договор на поставку газа», — сказал он.

По словам эксперта, также сторонам необходимо будет подписать договор об отказе от взаимных претензий.

«И дальше уже могут быть варианты. Либо «Нафтогаз» отказывается от претензий к «Газпрому» в обмен на то, что Россия отказывается от требования к Украине по поводу $3 млрд. То есть это некий взаимозачёт. Либо эти $3 млрд будут растянуты на несколько лет и получится, что это что-то вроде скидки. Тем не менее не факт, что «Нафтогаз» в последний момент не откажется от достигнутых договорённостей. Но этот протокол становится базой, которой будут фиксироваться отношения между Россией и Украиной в данном вопросе», — заключил Юшков.

Ранее Россия и Украина подписали протокол договорённостей о продолжении транзита газа через украинскую территорию и урегулировании взаимных требований.

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