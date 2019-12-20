Эксперт оценил подписание Россией и Украиной протокола по транзиту

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT подписание Россией и Украиной протокола договорённостей о продолжении транзита газа через украинскую территорию и урегулировании взаимных требований.

«Думаю, это действительно существенный шаг. Теперь это будет некая базисная структура, документ, на основе которого стороны должны подписать целый комплекс коммерческих договоров. «Газпром», видимо, должен будет подписать контракт на транзит с новым оператором ГТС. С «Нафтогазом» он, вероятно, подпишет договор на поставку газа», — сказал он.

По словам эксперта, также сторонам необходимо будет подписать договор об отказе от взаимных претензий.

«И дальше уже могут быть варианты. Либо «Нафтогаз» отказывается от претензий к «Газпрому» в обмен на то, что Россия отказывается от требования к Украине по поводу $3 млрд. То есть это некий взаимозачёт. Либо эти $3 млрд будут растянуты на несколько лет и получится, что это что-то вроде скидки. Тем не менее не факт, что «Нафтогаз» в последний момент не откажется от достигнутых договорённостей. Но этот протокол становится базой, которой будут фиксироваться отношения между Россией и Украиной в данном вопросе», — заключил Юшков.

Ранее Россия и Украина подписали протокол договорённостей о продолжении транзита газа через украинскую территорию и урегулировании взаимных требований.