Белоруссия в 2020 году купит у России около 20 млрд кубометров газа

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Белоруссия и Россия концептуально договорились по энергоносителям, цены определят в ближайшие дни. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
Белоруссия в 2020 году купит у России около 20 млрд кубометров газа
  • РИА Новости

«Концептуально договорились, что в будущем году Белоруссия покупает у Российской Федерации примерно 20 млрд куб. м газа. Ограничений здесь нет. Можно и 22 млрд куб. м», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

По его словам, по нефти договорились о покупке Минском у Москвы 24—25 млн т.

При этом он подчеркнул, что стоимость будет не выше уровня 2019 года.

Ранее в Минэнерго Белоруссии заявили, что рассчитывают на ясность в газовом вопросе до конца года.

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