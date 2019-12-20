Белоруссия в 2020 году купит у России около 20 млрд кубометров газа
- РИА Новости
«Концептуально договорились, что в будущем году Белоруссия покупает у Российской Федерации примерно 20 млрд куб. м газа. Ограничений здесь нет. Можно и 22 млрд куб. м», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
По его словам, по нефти договорились о покупке Минском у Москвы 24—25 млн т.
При этом он подчеркнул, что стоимость будет не выше уровня 2019 года.
Ранее в Минэнерго Белоруссии заявили, что рассчитывают на ясность в газовом вопросе до конца года.