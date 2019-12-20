В Адыгее смонтировали все ветроустановки для запуска ветропарка

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В Адыгее смонтировали все 60 ветроустановок для запуска ветропарка, сообщают «Юга.ру».
В Адыгее смонтировали все ветроустановки для запуска ветропарка
  • РИА Новости

«Завершить пусконаладочные работы планируется в этом году. Когда башни будут запущены, скорость вращения их лопастей составит 10—15 оборотов в минуту», — заявили в пресс-службе АО «НоваВинд».

Электроэнергия от Адыгейской ветроэлектростанции будет поступать на 60 трансформаторных подстанций, после чего будет уходить по подземным кабельным линиям на подстанцию 220 кВ, расположенную на территории ВЭС.

В июне интернет-газета «Дни.ру» сообщала о ветроустановке на Адыгейской ВЭС.

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