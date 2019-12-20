Эксперт прокомментировал ход переговоров по транзиту газа

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Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ход переговоров по транзиту газа.
Эксперт прокомментировал ход переговоров по транзиту газа
  • РИА Новости

«К последним переговорам были подключены представители Евросоюза. Если бы каждая из сторон продолжала отстаивать свои интересы, соглашения не удалось бы достичь вовсе. В любом случае какой-то компромисс должен был состояться на этих переговорах», — заявил он.

По его словам, если ситуация попадёт в правильное русло, то технические моменты разрешатся быстро.

Как отметил Перов, говорить об однозначном решении в этих продолжительных переговорах пока рано, но Москва намерена сохранить транзит.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT оценил заявление о достигнутом ЕК, Россией и Украиной соглашении по транзиту газа.

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с Nation News прокомментировал заявление нынешнего депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергея Лёвочкина о том, что экономика Украины может потерять около $2,5 млрд в год в случае прекращения транзита российского газа.

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