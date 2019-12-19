В Подмосковье наградили лауреатов «Школы молодого предпринимателя»
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- РИА Новости
Принять участие в проекте решили почти 1,4 тыс. человек. На платформе школы зарегистрировались более 900. Онлайн-программу прошли около 400. Очное обучение после отбора прошли 120.
«Из 79 проектов, вышедших на защиту, мы выбрали 20 лучших. Это и социально ориентированный бизнес, и производственные проекты, есть очень интересный инновационный проект, нацеленный на импортозамещение», — заявил зампред правительства региона Вадим Хромов.
По его словам, задача школы — передать информацию и опыт успешного бизнеса.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Москве подвели итоги серии форумов для предпринимателей «Мой бизнес».