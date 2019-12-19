В ЦБ сообщили о росте международных резервов России

В Центробанке России сообщили о росте международных резервов страны.

Об этом говорится на сайте регулятора.

«Объём международных резервов по состоянию на 13 декабря составил $548,7 млрд, увеличившись за неделю на $2,1 млрд, или на 0,4%», — указывается в заявлении.

Отмечается, что это произошло в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев в беседе с ФАН рассказал о перспективах курса рубля.