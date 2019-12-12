В ЦБ сообщили о росте международных резервов России
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте регулятора.
«Международные резервы Российской Федерации по состоянию на 6 декабря 2019 года составили $546,6 млрд, увеличившись за неделю на $4,4 млрд», — указывается в заявлении.
Отмечается, что это произошло преимущественно вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.
Ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев в беседе с ФАН рассказал о перспективах курса рубля.