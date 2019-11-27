Эксперт прокомментировал призыв ЦБ к российским банкам по операциям в евро

Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский в беседе с «Российской газетой» прокомментировал заявление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.

«Призыв Центробанка РФ к кредитным организациям внимательнее относиться к операциям в евро выглядит уместным и своевременным», — заявил он.

По его словам, евро по определению не является валютой прибыльных экономических инвестиций для России, а финансовые инвестиции нередко приводят к отрицательной переоценке.

Как напомнил эксперт со ссылкой на данные ЦБ, по итогам 2018 года доля евро в международных резервах России выросла до 31,7%, а доллара — упала до 22,7%.

«По-видимому, в 2019 году эта картина стала ещё более отчётливо-бескомпромиссной в пользу евро. Да и россияне также существенно нарастили закупки европейской валюты в сентябре», — предположил он.

Рожанковский прогнозирует, что теперь, скорее всего, этот тренд развернётся в обратную сторону.

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