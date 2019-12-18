В Феодосии утвердили бюджет на три года

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Феодосийский городской совет утвердил проект бюджета на три года, сообщает РИА Новости Крым.
В Феодосии утвердили бюджет на три года
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Доходы на 2020-й предполагаются в размере 2,096 млрд рублей. Собственные налоговые и неналоговые поступления должны составить 702,7 млн, безвозмездные поступления из республиканской казны — 1,393 млрд.

Доходная часть на плановый период 2021 и 2022 годов достигает 2,469 млрд рублей и 2,543 млрд рублей соответственно.

Как отметила глава Феодосийского муниципалитета Анжела Сердюкова, бюджет принят сбалансированным и бездефицитным.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Краснодарском крае утвердили бюджет на три года.

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