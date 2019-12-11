В Краснодарском крае утвердили бюджет на три года

Депутаты краснодарского законодательного собрания утвердили бюджет на три года, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального парламента.

Как заявил глава комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко, была подготовлена таблица поправок, которые в том числе предусматривают увеличение за счёт средств федерального бюджета доходов и расходов краевого бюджета на 2020 год почти на 1,1 млрд рублей.

Дополнительные средства в размере около 935 млн рублей выделят на развитие физкультуры и спорта. Почти на 320 млн рублей планируется увеличить финансирование отрасли «Здравоохранение».

Всего по поправкам в следующем году социально-культурная сфера края дополнительно получит около 2 млрд рублей.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что депутаты севастопольского заксобрания утвердили проект городского бюджета на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов.