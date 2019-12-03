В Севастополе во втором чтении утвердили трёхлетний бюджет города

Короткая ссылка
Депутаты севастопольского заксобрания утвердили проект городского бюджета на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов. Они проголосовали за документ с поправками во втором чтении, передаёт «Новый Севастополь».
В Севастополе во втором чтении утвердили трёхлетний бюджет города
  • РИА Новости

«Доходная и расходная части бюджета 2020 года увеличились на 530,7 млн рублей. В 2021 году — на 1,8 млрд рублей, в 2022 году — на 819 млн рублей», — заявила вице-спикер Татьяна Лобач.

По прогнозу, общий объём доходов бюджета в следующем году составит 58,24 млрд рублей, расходов — 61,67 млрд рублей.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета и бюджета Москвы в 2020 году достигнут почти 42 млрд рублей, передаёт РИА Новости Крым.

Ранее сообщалось, что законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило проект городского бюджета на три года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить