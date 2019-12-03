В Севастополе во втором чтении утвердили трёхлетний бюджет города
- РИА Новости
«Доходная и расходная части бюджета 2020 года увеличились на 530,7 млн рублей. В 2021 году — на 1,8 млрд рублей, в 2022 году — на 819 млн рублей», — заявила вице-спикер Татьяна Лобач.
По прогнозу, общий объём доходов бюджета в следующем году составит 58,24 млрд рублей, расходов — 61,67 млрд рублей.
Безвозмездные поступления из федерального бюджета и бюджета Москвы в 2020 году достигнут почти 42 млрд рублей, передаёт РИА Новости Крым.
Ранее сообщалось, что законодательное собрание Санкт-Петербурга утвердило проект городского бюджета на три года.