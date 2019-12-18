В Омске подвели итоги конкурса по предоставлению грантов малому бизнесу

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В мэрии Омска подвели итоги конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий малому бизнесу. Победили десять начинающих бизнесменов. Они получат до 400 тыс. рублей на открытие нового дела, передаёт Gorod55.ru.
В Омске подвели итоги конкурса по предоставлению грантов малому бизнесу
  • Pixabay

Конкурс провели в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Общая сумма поддержки — 3,6 млн.

По информации департамента городской экономической политики, поступило 32 заявки.

«Интересы начинающих предпринимателей распространяются на различные сферы — общественное питание, лёгкая промышленность. Они хотят заниматься производством, пробуют свои силы в социальном предпринимательстве», — заявил заместитель начальника управления промышленности, инноваций, инвестиций и предпринимательства Владимир Дорохин.

Ранее НСН сообщала, что Самарская область присоединилась к московскому Порталу поставщиков.

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