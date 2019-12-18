Володин назвал приоритетную задачу в работе Госдумы в 2020 году

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что обеспечение роста экономики должно стать приоритетной задачей в работе нижней палаты парламента в 2020 году, сообщает ФАН.
Володин назвал приоритетную задачу в работе Госдумы в 2020 году
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Мы считаем, что сейчас нужно всем уделить приоритетное внимание созданию условий для развития экономики. Президент задачу поставил. И всё есть для того, чтобы её решить. Цели определены», — сказал он.

По его словам, необходимо обеспечить рост экономики не ниже среднемировых темпов. Как пояснил Володин, она должна расти выше 3% ежегодно.

Спикер Госдумы также отметил, что для достижения таких показателей правильно было бы стимулировать развитие отдельных отраслей. В качестве примера он привёл проект о виноградарстве и виноделии.

В ноябре российский лидер Владимир Путин призвал добиться более устойчивого и динамичного экономического роста в стране в течение ближайших трёх лет для возможности увеличения доходов граждан.

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