Fiat Chrysler и PSA достигли соглашения о слиянии

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Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler и французский автогигант Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme) подписали соглашение о слиянии. Об этом сообщает пресс-служба французского автоконцерна.
Fiat Chrysler и PSA достигли соглашения о слиянии
  • Reuters

«Объединённая компания станет четвёртой в мире по объёму производства и третьей по выручке», — говорится в сообщении.

Как ожидается, она будет продавать 8,7 млн автомобилей в год, совокупные доходы составят €170 млрд, а операционная прибыль — более €11 млрд.

Предполагается, что 46% выручки будет приходиться на Европу, 43% — на Северную Америку.

Исполнительным директором нового предприятия будет президент Groupe PSA Карлос Таварес. 

Fiat производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati. Концерн PSA был образован путём покупки Peugeot 90% акций Citroen.

В августе японские Toyota Motor Corporation и Suzuki договорились о формировании альянса.

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