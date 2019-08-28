Toyota и Suzuki создадут альянс

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Японские автоконцерны Toyota Motor Corporation и Suzuki заключили соглашение о формировании альянса.
Toyota и Suzuki создадут альянс
  • Reuters

«Целью альянса является установление и продвижение долгосрочных партнёрских отношений между двумя компаниями для развития сотрудничества в новых областях, в том числе в области автономного вождения», — говорится в сообщении пресс-службы Toyota.

В рамках альянса Toyota купит 4,9% акций Suzuki за $907 млн, а Suzuki приобретёт акции Toyota на $453,6 млн.

Ранее Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» сообщал, что россияне купили 3,86 млн новых и подержанных легковых автомобилей с начала 2019 года.

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