Умер бывший президент Toyota

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Экс-президент японского автоконцерна Toyota Motor Corporation Тацуро Тоёда скончался в возрасте 88 лет от пневмонии.

Об этом сообщается на сайте концерна.

Отмечается, что он умер 30 декабря, но объявлено об этом было только 6 января.

Церемония прощания была организована близкими родственниками Тоёды. Компания также почтит память бывшего президента.

Тацуро Тоёда — сын основателя Toyota Motor Corporation Киитиро Тоёды. Он возглавлял компанию с 1992 до 1995 год. 

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