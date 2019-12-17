Китай призвал ЕС начать работу над соглашением о свободной торговле

Глава китайского МИД Ван И призвал Евросоюз начать работу над созданием соглашения о свободной торговле со страной.

«Нам нужно работать для FTA (Free trade agreement, соглашение о свободной торговле. — RT)… Со многими странами мы ведем переговоры об FTA», — цитирует РИА Новости Ван И.

Он отметил, что для Китая «Европа — один из приоритетов». Министр заявил, что стороны «могли бы запустить как минимум переговоры об FTA, начиная с экономического обоснования», по его словам, эксперты могли бы оценить, будет ли выгодным подобное соглашение.

Как заявляет Ван И, ЕС ведёт переговоры и заключает соглашения о свободной торговле со многими странами.

«Но вы не говорите с Китаем. Но Китай ваш основной торговый партнёр, почему вы не говорите с вашим крупнейшим торговым партнёром? Этого я не могу понять. Используя эту возможность, я хочу призвать… давайте запустим переговоры об FTA, хотя бы экономическое обоснование», — добавил он.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас признал, что Европе необходимо выстраивать партнёрские отношения с Россией и Китаем, несмотря на то что эти страны одновременно являются «конкурентами» европейской модели.