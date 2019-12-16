«Нафтогаз» опроверг информацию о договорённости с Россией по транзиту

Короткая ссылка
«Нафтогаз» опроверг ранее поступившую информацию о достижении Украиной и Россией предварительного соглашения о транзите газа.
«Нафтогаз» опроверг информацию о договорённости с Россией по транзиту
  • © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности», — говорится в заявлении пресс-службы компании в Twitter.

В «Нафтогазе» подчеркнули, что стороны «договорились продолжать договариваться», но «до практических соглашений ещё далеко».

«Россияне стали активнее обсуждать вопрос будущих газовых отношений с нами и новым оператором ГТС. Это прогресс», — отметили в украинской компании.

Там также подтвердили, что «Нафтогаз» и «Газпром» продолжат консультации на экспертном уровне и в трёхстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о достижении предварительных договорённостей между украинской и российской компаниями по транзиту газа.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил вероятность заключения нового газового контракта между Россией и Украиной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить