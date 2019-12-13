В КНР заявили о намерении увеличить импорт сельхозпродукции из США
- © imagebroker/Guenter Fischer
- globallookpress.com
«После того как сделка вступит в силу, мы значительно увеличим ввоз сельскохозяйственной продукции из США, без всяких сомнений, это поможет заполнить брешь между спросом и предложением на нашем внутреннем рынке», — цитирует его РИА Новости.
Он подчеркнул, что ввоз этой продукции не станет ударом для китайских производителей.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно приступит к переговорам по второй фазе торговой сделки с Пекином, не дожидаясь выборов 2020 года.
12 декабря Трамп сообщил, что Вашингтон находится «очень близко» к заключению большой сделки с Пекином.