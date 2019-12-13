В КНР заявили о намерении увеличить импорт сельхозпродукции из США

Короткая ссылка
Заместитель министра сельского хозяйства Китая Хань Цзюнь заявил, что китайская сторона значительно увеличит импорт американской сельхозпродукции после вступления в силу первой части торговой сделки с США.
В КНР заявили о намерении увеличить импорт сельхозпродукции из США
  • © imagebroker/Guenter Fischer
  • globallookpress.com

«После того как сделка вступит в силу, мы значительно увеличим ввоз сельскохозяйственной продукции из США, без всяких сомнений, это поможет заполнить брешь между спросом и предложением на нашем внутреннем рынке», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что ввоз этой продукции не станет ударом для китайских производителей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно приступит к переговорам по второй фазе торговой сделки с Пекином, не дожидаясь выборов 2020 года.

12 декабря Трамп сообщил, что Вашингтон находится «очень близко» к заключению большой сделки с Пекином.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить