В КНР заявили о намерении увеличить импорт сельхозпродукции из США

Заместитель министра сельского хозяйства Китая Хань Цзюнь заявил, что китайская сторона значительно увеличит импорт американской сельхозпродукции после вступления в силу первой части торговой сделки с США.

«После того как сделка вступит в силу, мы значительно увеличим ввоз сельскохозяйственной продукции из США, без всяких сомнений, это поможет заполнить брешь между спросом и предложением на нашем внутреннем рынке», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что ввоз этой продукции не станет ударом для китайских производителей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно приступит к переговорам по второй фазе торговой сделки с Пекином, не дожидаясь выборов 2020 года.

12 декабря Трамп сообщил, что Вашингтон находится «очень близко» к заключению большой сделки с Пекином.