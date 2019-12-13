В МТПП рассказали об итогах 2019 года
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«Я считаю основным достижением то, что работа палаты заметна. Палата — площадка, которая может консолидировать мнения», — заявил он.
По его словам, это заметно на примере Гильдии риелторов и Гильдии экспортёров ювелирных украшений.
Со своей стороны, вице-президент МТПП Сурен Варданян отметил участие Гильдии промышленного дизайна в международной выставке Design China Beijing.
«Кооперация, которая удалась между МТПП и нашей гильдией в этом вопросе, позволила сделать нестандартный стенд, выступить с совершенно нестандартной программой, провести очень интересные переговоры на площадках выставки», — сообщил он.
Ранее председатель Гильдии производителей, поставщиков и специалистов индустрии дизайна МТПП Анастасия Крылова рассказала о новых сервисах, предназначенных для защиты прав интеллектуальной собственности в сфере дизайна.