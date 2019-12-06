В Москве рассказали о новых сервисах для защиты прав дизайнеров
- Pixabay
По её словам, цифровые сервисы, основанные на технологии блокчейн, закрепляют, фиксируют и защищают объекты и результаты деятельности дизайнеров, а также делают прозрачным диалог дизайнера и производителя.
«Это настоящий прорыв, потому что в нашей отрасли много болей. Дизайнеры боятся показывать свои проекты, свои мысли, делиться с производителем. Производители не могут выстраивать нормальный, человеческий диалог с дизайнерами, и это всё тормозит развитие дизайна в нашей стране, тормозит процесс импортозамещения именно в креативной сфере и в продвижении Made in Russia», — отметила Крылова.
По мнению разработчиков проекта, новые сервисы позволят сделать рынок дизайна прозрачным и гибким.