В Госдуме оценили вероятность заключения договора по транзиту газа

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о вероятности заключения контракта по транзиту российского газа через Украину.

«Заявление Зеленского — отголоски нормандской встречи и переговоров один на один с президентом России Владимиром Путиным. Есть международные обязательства между странами, и транзит российского газа необходим для Европы. Транзит газа через Украину очень важен, особенно с прогнозами на январь и февраль. Киеву это всё также важно — с учётом того, что это пополнение бюджета», — считает депутат.

Ранее Зеленский выразил уверенность, что контракт по транзиту российского газа через Украину будет заключён.

Президент отметил, что такой контракт важен не только для Украины, но и для Европы.