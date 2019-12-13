В Госдуме оценили вероятность заключения договора по транзиту газа

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о вероятности заключения контракта по транзиту российского газа через Украину.
В Госдуме оценили вероятность заключения договора по транзиту газа
  • © Павел Паламарчук
  • РИА Новости

«Заявление Зеленского — отголоски нормандской встречи и переговоров один на один с президентом России Владимиром Путиным. Есть международные обязательства между странами, и транзит российского газа необходим для Европы. Транзит газа через Украину очень важен, особенно с прогнозами на январь и февраль. Киеву это всё также важно — с учётом того, что это пополнение бюджета», — считает депутат.

Ранее Зеленский выразил уверенность, что контракт по транзиту российского газа через Украину будет заключён.

Президент отметил, что такой контракт важен не только для Украины, но и для Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить