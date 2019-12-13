В Госдуме прокомментировали заявление Германии по «Северному потоку — 2»
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«Надо понимать, что речь идёт об экономическом противостоянии, поскольку интересы у Германии и США в данном вопросе явно не совпадают. Немцы хотят покупать дешёвый российский газ, а американцы хотят вынудить немцев приобретать свой более дорогой сжиженный природный газ», — сказал Морозов.
Он отметил, что в поставках российского газа заинтересованы и другие европейцы.
Как добавил депутат, даже если Европа не сможет противостоять США, то России есть куда развиваться, и она ничего от этого не потеряет.
Ранее Маас заявил, что немецкая сторона отвергает любые нападки извне, а также экстерриториальные санкции.
Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы газопровода «Северный поток — 2».