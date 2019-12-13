В Госдуме прокомментировали заявление Германии по «Северному потоку — 2»

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы МИД Германии Хайко Мааса по поводу возможного введения американскими властями санкций против участников проекта «Северный поток — 2».

«Надо понимать, что речь идёт об экономическом противостоянии, поскольку интересы у Германии и США в данном вопросе явно не совпадают. Немцы хотят покупать дешёвый российский газ, а американцы хотят вынудить немцев приобретать свой более дорогой сжиженный природный газ», — сказал Морозов.

Он отметил, что в поставках российского газа заинтересованы и другие европейцы.

Как добавил депутат, даже если Европа не сможет противостоять США, то России есть куда развиваться, и она ничего от этого не потеряет.

Ранее Маас заявил, что немецкая сторона отвергает любые нападки извне, а также экстерриториальные санкции.

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы газопровода «Северный поток — 2».