Эксперт оценил перспективы соглашения между Россией и Украиной по транзиту газа

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Эксперт РИСИ Михаил Беляев в беседе с радио Sputnik оценил перспективы соглашения между Россией и Украиной по транзиту газа.
Эксперт оценил перспективы соглашения между Россией и Украиной по транзиту газа
  • РИА Новости

«Я думаю, конечно, подпишут», — заявил он.

По его словам, Киеву «деваться некуда».

Как прогнозирует эксперт, Украине придётся согласиться на российские сроки и предложения.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского, который ответил российскому президенту Владимиру Путину по газовому вопросу.

2 декабря директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с переговорами между Россией и Украиной по газу.

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