Эксперт оценил перспективы соглашения между Россией и Украиной по транзиту газа

Эксперт РИСИ Михаил Беляев в беседе с радио Sputnik оценил перспективы соглашения между Россией и Украиной по транзиту газа.

РИА Новости

«Я думаю, конечно, подпишут», — заявил он. По его словам, Киеву «деваться некуда». Как прогнозирует эксперт, Украине придётся согласиться на российские сроки и предложения. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского, который ответил российскому президенту Владимиру Путину по газовому вопросу. 2 декабря директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с переговорами между Россией и Украиной по газу.