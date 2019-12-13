Эксперт оценил перспективы соглашения между Россией и Украиной по транзиту газа
- РИА Новости
«Я думаю, конечно, подпишут», — заявил он.
По его словам, Киеву «деваться некуда».
Как прогнозирует эксперт, Украине придётся согласиться на российские сроки и предложения.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского, который ответил российскому президенту Владимиру Путину по газовому вопросу.
2 декабря директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с переговорами между Россией и Украиной по газу.