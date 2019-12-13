Захарова оценила ответ Зеленского на слова Путина по поводу газа
- © MFA Russia/via Globallookpress.com
Она напомнила, что Зеленский ответил Путину, процитировавшему стихотворение: «А у нас в квартире газ. А у вас?» Президент Украины заявил: «А у нас газопровод».
«Газопровод тоже у нас. А у вас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят!» — написала Захарова в Facebook.
9 декабря Путин, говоря о газовом контракте, процитировал стихотворение: «А у нас в квартире газ, а у вас?.. И у вас есть и будет».
Позднее Зеленский ответил на эти слова.