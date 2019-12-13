Захарова оценила ответ Зеленского на слова Путина по поводу газа

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского, который ответил российскому президенту Владимиру Путина по газовому вопросу.
Захарова оценила ответ Зеленского на слова Путина по поводу газа
  • © MFA Russia/via Globallookpress.com

Она напомнила, что Зеленский ответил Путину, процитировавшему стихотворение: «А у нас в квартире газ. А у вас?» Президент Украины заявил: «А у нас газопровод».

«Газопровод тоже у нас. А у вас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят!» — написала Захарова в Facebook.

9 декабря Путин, говоря о газовом контракте, процитировал стихотворение: «А у нас в квартире газ, а у вас?.. И у вас есть и будет».

Позднее Зеленский ответил на эти слова

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