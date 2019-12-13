ЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка

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Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
ЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка
  • Reuters

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 13 декабря 2019 года лицензии… у кредитной организации Публичное акционерное общество «Невский народный банк» ПАО «Невский банк», — говорится в заявлении.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что процесс оздоровления российской банковской системы находится в завершающей стадии

По её словам, ЦБ стал реже отзывать лицензии: в 2019 году Центробанк отозвал лицензии у банков, чьи совокупные активы составляют около 0,1% от общих активов банков страны. 

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