В ЦБ заявили о завершающей стадии очистки банковского сектора

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что процесс очистки или оздоровления российской банковской системы находится в завершающей стадии. По её словам, банковская система в России устойчива.

«Мы проводили большую работу по очистке, или по оздоровлению, банковской системы, и, по нашей оценке, банковская система устойчива... Мы оцениваем, что эта работа уже в завершающей стадии, вы можете увидеть это в том числе по статистике того, как мы отзываем лицензии в банках, — гораздо меньше уже отзываем», — заявила она в эфире телеканала «Россия 24».

Набиуллина уточнила, что ЦБ в 2019 году отозвал лицензии у банков, чьи совокупные активы составляют около 0,1% от общих активов банков России.

Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк».