В ЦБ заявили о завершающей стадии очистки банковского сектора

Короткая ссылка
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что процесс очистки или оздоровления российской банковской системы находится в завершающей стадии. По её словам, банковская система в России устойчива.
В ЦБ заявили о завершающей стадии очистки банковского сектора
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Мы проводили большую работу по очистке, или по оздоровлению, банковской системы, и, по нашей оценке, банковская система устойчива... Мы оцениваем, что эта работа уже в завершающей стадии, вы можете увидеть это в том числе по статистике того, как мы отзываем лицензии в банках, — гораздо меньше уже отзываем», — заявила она в эфире телеканала «Россия 24».

Набиуллина уточнила, что ЦБ в 2019 году отозвал лицензии у банков, чьи совокупные активы составляют около 0,1% от общих активов банков России.

Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Старооскольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить