Бюджет Фонда микрофинансирования Краснодарского края может составить 2,5 млрд рублей в 2020 году
- РИА Новости
На 29-й сессии законодательного собрания губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что доходы краевого бюджета позволяют наращивать поддержку малого и среднего предпринимательства.
Регион принимает участие в 11 национальных проектах, для чего разработано 48 краевых программ. В 2019 году их финансирование составило 24 млрд рублей, в 2020-м может составить около 32 млрд.
Кроме того, Кондратьев отметил, что регион досрочно выполнил задачу по льготному финансированию малого бизнеса.
Ранее, как сообщал Newinform, власти Санкт-Петербурга заявили о необходимости поддержки малого бизнеса.