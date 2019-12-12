Бюджет Фонда микрофинансирования Краснодарского края может составить 2,5 млрд рублей в 2020 году

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Бюджет Фонда микрофинансирования Краснодарского края может составить 2,5 млрд рублей в следующем году, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Бюджет Фонда микрофинансирования Краснодарского края может составить 2,5 млрд рублей в 2020 году
  • РИА Новости

На 29-й сессии законодательного собрания губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что доходы краевого бюджета позволяют наращивать поддержку малого и среднего предпринимательства.

Регион принимает участие в 11 национальных проектах, для чего разработано 48 краевых программ. В 2019 году их финансирование составило 24 млрд рублей, в 2020-м может составить около 32 млрд.

Кроме того, Кондратьев отметил, что регион досрочно выполнил задачу по льготному финансированию малого бизнеса.

Ранее, как сообщал Newinform, власти Санкт-Петербурга заявили о необходимости поддержки малого бизнеса.

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