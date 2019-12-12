Корпорация МСП поддержала стартап-проект по созданию серийного производства медицинских экзоскелетов

Корпорация МСП поддержала компанию «Симбионикс», реализующую стартап-проект по созданию серийного производства роботизированных медицинских средств реабилитации — экзоскелетов «Компаньон», сообщает «Газета.Ru».

Предприятию выдана независимая гарантия для стартапов на сумму 70 млн рублей для получения кредитной линии в МСП Банке на 100 млн рублей.

Финансирование предоставят на семь лет по льготной ставке в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития России.

Кроме того, проект получил акционерное финансирование в виде вклада в уставный капитал в размере 20 млн рублей от фонда «Мир», дочернего общества Корпорации МСП.

Общий бюджет проекта оценивается в 135 млн рублей. Производство экзоскелетов запустят в Твери.

Ранее НСН сообщала, что Самарская область присоединилась к московскому Порталу поставщиков.