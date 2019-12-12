Корпорация МСП поддержала стартап-проект по созданию серийного производства медицинских экзоскелетов

Короткая ссылка
Корпорация МСП поддержала компанию «Симбионикс», реализующую стартап-проект по созданию серийного производства роботизированных медицинских средств реабилитации — экзоскелетов «Компаньон», сообщает «Газета.Ru».
Корпорация МСП поддержала стартап-проект по созданию серийного производства медицинских экзоскелетов
  • © corpmsp.ru

Предприятию выдана независимая гарантия для стартапов на сумму 70 млн рублей для получения кредитной линии в МСП Банке на 100 млн рублей.

Финансирование предоставят на семь лет по льготной ставке в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития России.

Кроме того, проект получил акционерное финансирование в виде вклада в уставный капитал в размере 20 млн рублей от фонда «Мир», дочернего общества Корпорации МСП.

Общий бюджет проекта оценивается в 135 млн рублей. Производство экзоскелетов запустят в Твери.

Ранее НСН сообщала, что Самарская область присоединилась к московскому Порталу поставщиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить