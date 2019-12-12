Средний размер автокредита в Ставропольском крае вырос на 12% в январе — октябре

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Средний размер автокредита в Ставропольском крае в январе — октябре 2019 года вырос на 12% и составил 809,6 тыс. рублей, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.
Средний размер автокредита в Ставропольском крае вырос на 12% в январе — октябре
  • РИА Новости

Это наибольшая динамика среди российских регионов.

Второе место занимает Башкирия (+10,6% год к году), третье — Калужская область (+10,1%).

Самый большой средний автокредит зафиксирован в Москве (1126,8 тыс. рублей), Московской области (968,2 тыс.) и Санкт-Петербурге (947,6 тыс.), передаёт Udm-info.ru.

Рост среднего размера автокредита в Удмуртии оценивается в 5,8%, что чуть меньше, чем в среднем по России, — 6%, или 774,5 тыс. рублей.

Ранее в Национальной ассоциации коллекторских агентств оценили портфель долгов россиян.

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