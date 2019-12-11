Эстония и Финляндия открыли газопровод Balticconnector

В Эстонии и Финляндии открыли газопровод Balticconnector, сообщает ERR.

Отмечается, что свою работу он начнёт с 1 января 2020 года и позволит объединить газовые рынки Латвии, Эстонии и Финляндии.

«Это не последний трубопровод, который мы строим вместе. Будут ещё совместные проекты. Потому что мы намерены осуществить синхронизацию Балтии с Центрально-европейской электросетью», — заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Председатель правления компании Elering Таави Вескимяги отметил, что новый газопровод сможет дать прибалтийским странам возможность торговаться за цену газа с «Газпромом».

Ранее сообщалось, что власти Дании дали согласие на строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который будет проходить из Дании в Польшу.