СМИ: В России разрабатывают новые меры по стимулированию кредитования микропредприятий

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Минэкономразвития разрабатывает новые меры, предусматривающие стимулирование кредитования микропредприятий, сообщает газета «Известия».
СМИ: В России разрабатывают новые меры по стимулированию кредитования микропредприятий
  • РИА Новости

Как заявил замглавы ведомства Вадим Живулин, займы до 10 млн рублей бизнес сможет получить по льготной ставке в 9,95% годовых.

Они будут доступны как для инвестиционных, так и для оборотных целей. Банки не станут контролировать использование средств, уточнили в министерстве.

Новая опция поможет предприятиям, которые в настоящее время относятся кредитными организациями к высокой категории риска. На данный момент им доступны займы под 15—19% годовых.

Ранее НСН сообщала, что Москва планирует представить портал поставщиков в рамках Российской недели интернета (Russian Internet Week).

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