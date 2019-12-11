СМИ: В России разрабатывают новые меры по стимулированию кредитования микропредприятий

Минэкономразвития разрабатывает новые меры, предусматривающие стимулирование кредитования микропредприятий, сообщает газета «Известия».

Как заявил замглавы ведомства Вадим Живулин, займы до 10 млн рублей бизнес сможет получить по льготной ставке в 9,95% годовых.

Они будут доступны как для инвестиционных, так и для оборотных целей. Банки не станут контролировать использование средств, уточнили в министерстве.

Новая опция поможет предприятиям, которые в настоящее время относятся кредитными организациями к высокой категории риска. На данный момент им доступны займы под 15—19% годовых.

Ранее НСН сообщала, что Москва планирует представить портал поставщиков в рамках Российской недели интернета (Russian Internet Week).