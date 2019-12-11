Польский PERN избавится от загрязнённой нефти к концу 2020 года

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Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN рассчитывает, что избавится от поступившей из России загрязнённой нефти только к концу 2020 года.
Польский PERN избавится от загрязнённой нефти к концу 2020 года
  • РИА Новости

Об этом заявил глава компании Игорь Василевский в интервью изданию Biznes Alert.

«Такими темпами мы спокойно будем перерабатывать загрязнённую нефть ещё весь 2020 год. Всё зависит от клиентов», — сказал он.

Василевский отметил, что компании-переработчики пока не должны объявлять полную сумму претензий к российским поставщикам. 

Ранее сообщалось, что белорусская сторона рассчитывает на компенсацию в размере около $70 млн в связи с экономическими потерями страны из-за загрязнения российской нефти в трубопроводе «Дружба».

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