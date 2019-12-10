Вьетнамский концерн запустит вторую товарно-молочную ферму в Волоколамске

Вьетнамский концерн TH Group намерен запустить вторую товарно-молочную ферму в Волоколамске, сообщает телеканал «360».

Как ожидается, это принесёт Московской области более 5 млрд рублей инвестиций, а также создаст сотни рабочих мест для местных жителей.

На уже открытой ферме содержат 1200 коров, каждая из которых даёт в день 37 литров молока.

«Компания подтверждает все свои инвестиционные планы и верит, что в ближайшее время они ликвидируют то отставание, которое у них есть. Причины в основном — взаимодействие с банками и определённый языковой барьер», — заявил министр сельского хозяйства Подмосковья Андрей Разин.

Ранее, как передавали «Юга.ру», в Минсельхозе Адыгеи сообщили о сборе рекордного урожая риса.