Вьетнамский концерн запустит вторую товарно-молочную ферму в Волоколамске
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- РИА Новости
Как ожидается, это принесёт Московской области более 5 млрд рублей инвестиций, а также создаст сотни рабочих мест для местных жителей.
На уже открытой ферме содержат 1200 коров, каждая из которых даёт в день 37 литров молока.
«Компания подтверждает все свои инвестиционные планы и верит, что в ближайшее время они ликвидируют то отставание, которое у них есть. Причины в основном — взаимодействие с банками и определённый языковой барьер», — заявил министр сельского хозяйства Подмосковья Андрей Разин.
Ранее, как передавали «Юга.ру», в Минсельхозе Адыгеи сообщили о сборе рекордного урожая риса.