Профицит текущего счёта платёжного баланса России упал до $71,6 млрд

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Профицит счёта текущих операций платёжного баланса Российской Федерации в январе — ноябре 2019 года снизился до $71,6 млрд.
Профицит текущего счёта платёжного баланса России упал до $71,6 млрд
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте Центробанка России.

Отмечается, что соответствующий показатель сократился на $30,6 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2018 года ($102,2 млрд).

«Определяющим стало уменьшение положительного сальдо торгового баланса — главным образом вследствие снижения экспорта топливно-энергетических товаров под влиянием неблагоприятной мировой ценовой конъюнктуры», — указывает регулятор.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что в настоящий момент правила Всемирной торговой организации не работают и российская сторона не получает каких-либо экономических результатов от участия в ВТО.

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