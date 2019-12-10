Профицит текущего счёта платёжного баланса России упал до $71,6 млрд

Профицит счёта текущих операций платёжного баланса Российской Федерации в январе — ноябре 2019 года снизился до $71,6 млрд.

Об этом говорится на сайте Центробанка России.

Отмечается, что соответствующий показатель сократился на $30,6 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2018 года ($102,2 млрд).

«Определяющим стало уменьшение положительного сальдо торгового баланса — главным образом вследствие снижения экспорта топливно-энергетических товаров под влиянием неблагоприятной мировой ценовой конъюнктуры», — указывает регулятор.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что в настоящий момент правила Всемирной торговой организации не работают и российская сторона не получает каких-либо экономических результатов от участия в ВТО.