В «Нафтогазе» прокомментировали слова Медведева о газовой сделке
- РИА Новости
«Нулевой вариант» — это прежде всего выполнить решения арбитража, чтобы задолженность «Газпрома» перед «Нафтогазом» равнялась нулю», — написал Витренко в своём Facebook.
Он напомнил о решении Стокгольмского арбитража, согласно которому «Газпром» обязан выплатить украинской компании $2,6 млрд.
Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал попытки Москвы и Киева договориться по вопросу газа, отметив, что достичь согласия не удастся, если стороны не придут к «нулевому варианту».