В «Нафтогазе» прокомментировали слова Медведева о газовой сделке

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на слова премьер-министра России Дмитрия Медведева, призвавшего к «нулевому варианту» для достижения соглашения по газу.

«Нулевой вариант» — это прежде всего выполнить решения арбитража, чтобы задолженность «Газпрома» перед «Нафтогазом» равнялась нулю», — написал Витренко в своём Facebook.

Он напомнил о решении Стокгольмского арбитража, согласно которому «Газпром» обязан выплатить украинской компании $2,6 млрд.

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал попытки Москвы и Киева договориться по вопросу газа, отметив, что достичь согласия не удастся, если стороны не придут к «нулевому варианту».