Эксперт прокомментировал встречу Путина с бизнесменами из Германии
- РИА Новости
«Сейчас ситуация со взаимным партнёрством России и Германии понемногу улучшается. Некоторые немецкие компании, покинувшие РФ в 2014—2015 годах, возвращаются», — заявил он.
Как отметил эксперт, немецкий бизнес в среднесрочной и долгосрочной перспективах имеет планы на российский рынок и не намерен от них отказываться.
По словам Камкина, встреча Путина с представителями бизнеса ФРГ это подтверждает.
Ранее сообщалось, что на встрече с представителями деловых кругов Германии Путин заявил, что Россия не намерена прекращать транзит газа через территорию Украины, несмотря на скорое завершение строительства газопровода «Северный поток — 2».