Эксперт прокомментировал встречу Путина с бизнесменами из Германии

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Эксперт Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал встречу президента России Владимира Путина с бизнесменами из Германии.
Эксперт прокомментировал встречу Путина с бизнесменами из Германии
  • РИА Новости

«Сейчас ситуация со взаимным партнёрством России и Германии понемногу улучшается. Некоторые немецкие компании, покинувшие РФ в 2014—2015 годах, возвращаются», — заявил он.

Как отметил эксперт, немецкий бизнес в среднесрочной и долгосрочной перспективах имеет планы на российский рынок и не намерен от них отказываться.

По словам Камкина, встреча Путина с представителями бизнеса ФРГ это подтверждает.

Ранее сообщалось, что на встрече с представителями деловых кругов Германии Путин заявил, что Россия не намерена прекращать транзит газа через территорию Украины, несмотря на скорое завершение строительства газопровода «Северный поток — 2».

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