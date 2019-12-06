Эксперт прокомментировал встречу Путина с бизнесменами из Германии

Эксперт Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал встречу президента России Владимира Путина с бизнесменами из Германии.

«Сейчас ситуация со взаимным партнёрством России и Германии понемногу улучшается. Некоторые немецкие компании, покинувшие РФ в 2014—2015 годах, возвращаются», — заявил он.

Как отметил эксперт, немецкий бизнес в среднесрочной и долгосрочной перспективах имеет планы на российский рынок и не намерен от них отказываться.

По словам Камкина, встреча Путина с представителями бизнеса ФРГ это подтверждает.

Ранее сообщалось, что на встрече с представителями деловых кругов Германии Путин заявил, что Россия не намерена прекращать транзит газа через территорию Украины, несмотря на скорое завершение строительства газопровода «Северный поток — 2».