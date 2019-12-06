Эксперт оценил перспективы «Северного потока — 2»

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Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы газопровода «Северный поток — 2».
Эксперт оценил перспективы «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«Очевидно, что «Северный поток — 2» станет новым маршрутом поставок газа в Европу, а политика Евросоюза построена на том, чтобы потоков энергоносителей в альянс было как можно больше», — заявил он.

По его словам, новый маршрут, проложенный напрямую, ценен вдвойне, поскольку позволяет избежать политических рисков и сэкономить.

Что касается транзита через Украину, то эксперт отметил, что отказываться от маршрута никто не планирует.

«Другой вопрос, что договориться об условиях сейчас сложно — позиции Москвы и Киева кардинально разные», — сказал Перов и добавил, что в интересах обеих сторон — договориться.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2» близки к завершению, его ввод в эксплуатацию не означает отказа от транзита газа через Украину.

29 ноября политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал переговоры России и Украины по вопросу транзита газа.

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