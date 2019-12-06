В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.
В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
  • РИА Новости

«Я считаю, что данное сокращение произошло из-за того, что цель объединения ОПЕК+ — удерживать стоимость барреля нефти в определённой вилке. Следовательно, они, как некий живой организм, исходят из запасов нефти в мире. Если страны ОПЕК+ понимают, что запасы увеличиваются, они договариваются о большей выработке. Так же происходит и если запасы уменьшаются», — сказал депутат.

По словам Ананских, данное решение ещё раз подтверждает обстоятельность и осмысленность этого объединения.

Ранее страны ОПЕК+ согласовали дополнительное сокращение добычи нефти с 1 января 2020 года.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отметил, что новое сокращение будет действовать до конца I квартала 2020 года.

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