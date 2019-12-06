Сумма ипотечных обязательств жителей Нижегородской области выросла на 12,8%
- РИА Новости
Всего за январь — сентябрь жители региона взяли в банках 18,14 тыс. кредитов на 33,9 млрд рублей.
В области отмечается снижение ставок по таким ссудам из-за замедления инфляции и смягчения денежно-кредитной политики. Например, по итогам сентября средневзвешенная ставка по ипотеке составляла 9,58% (против 9,68% в среднем по России).
Ранее старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о приросте ипотеки в 20%.