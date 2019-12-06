Сумма ипотечных обязательств жителей Нижегородской области выросла на 12,8%

Короткая ссылка
Сумма ипотечных обязательств жителей Нижегородской области составила 132,3 млрд рублей на 1 октября 2019 года, что на 12,8% больше аналогичного показателя за прошлый год. Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу Волго-Вятского ГУ Банка России.
Сумма ипотечных обязательств жителей Нижегородской области выросла на 12,8%
  • РИА Новости

Всего за январь — сентябрь жители региона взяли в банках 18,14 тыс. кредитов на 33,9 млрд рублей.

В области отмечается снижение ставок по таким ссудам из-за замедления инфляции и смягчения денежно-кредитной политики. Например, по итогам сентября средневзвешенная ставка по ипотеке составляла 9,58% (против 9,68% в среднем по России).

Ранее старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Александра Бурдяк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о приросте ипотеки в 20%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить