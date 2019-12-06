В «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой

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Замначальника департамента «Газпрома» Николай Кисленко в ходе выступления на форуме «Газ России — 2019» сравнил сжиженный природный газ (СПГ) с замороженной клубникой.
В «Газпроме» сравнили СПГ с замороженной клубникой
  • РИА Новости

Как отмечает РИА Новости, на одном из слайдов презентации представителя «Газпрома» «СПГ: Мифы и реальность» были перечислены несколько мифов о сжиженном природном газе, один из которых звучал как «СПГ — премиальный продукт с добавленной стоимостью».

Далее для наглядного сравнения на слайде о трубопроводном газе была изображена свежая клубника, а на слайде с СПГ — замороженная.

«Надо максимально экономически эффективно подходить к принятию решений: как и куда мы идём. У нас почему-то есть подсознательное восприятие, что есть природный газ, а есть СПГ. Но СПГ — это просто одна из форм транспортировки природного газа», — сказал он.

Кисленко уточнил, что у «Газпрома» есть матрица, которая на основании расчёта расстояния и объёмов транспортировки газа даёт понять, что трубопроводный газ для России уникален.

По его мнению, российский газ расположен так, что «и Азия, и Европа находятся в зоне его эффективности». 

Кроме того, Кисленко пояснил, что трубопроводный газ, по сравнению с СПГ, является гораздо более экологичным способом доставки сырья.

В мае президент России Владимир Путин отметил необходимость развития внутреннего рынка СПГ.

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