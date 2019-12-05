Медведев о расходовании средств на нацпроекты: тратить надо с умом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам прокомментировал низкий уровень расходования средств на национальные проекты.

«Это неудивительно, что эти деньги тратятся медленнее, чем это предполагалось, именно потому что это первый год работы. Более того, я вам скажу такую вещь. У нас нет цели взять и сразу всё бухнуть куда-то и потратить... Тратить — это дело хорошее, но тратить надо с умом», — сказал Медведев, отвечая на вопрос, почему уровень исполнения расходов так низок и не станет ли это препятствием для развития экономики.

Ранее Tagilcity.ru сообщал, что в Свердловской области направят 471 млн рублей на реализацию национального проекта «Экология» в 2020 году.

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