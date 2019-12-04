«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»

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Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»
  • РИА Новости

По его словам, слушания о признании и принудительном исполнении решения арбитража завершились.

«Суд определил ожидаемую дату вынесения решения — 25 февраля 2020 года», — написал он в Facebook.

Он отметил, что ожидает позитивного для украинской стороны решения.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии по спору с «Газпромом».

В 2017—2018 годах суд Стокгольма вынес решения по спорам двух компаний, обязав «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. 

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