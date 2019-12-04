«Нафтогаз» назвал дату вынесения решения по долгу «Газпрома»

Суд Амстердама по иску «Нафтогаза» о принудительном взыскании с «Газпрома» долга, определённого Стокгольмским арбитражем, как ожидается, вынесет решение в феврале 2020 года. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

РИА Новости

По его словам, слушания о признании и принудительном исполнении решения арбитража завершились. «Суд определил ожидаемую дату вынесения решения — 25 февраля 2020 года», — написал он в Facebook. Он отметил, что ожидает позитивного для украинской стороны решения. Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии по спору с «Газпромом». В 2017—2018 годах суд Стокгольма вынес решения по спорам двух компаний, обязав «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.