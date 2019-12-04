В Госдуме оценили позицию Германии по «Северному потоку — 2»
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«Германия — независимое государство, она должна реализовывать свои национальные интересы. Голоса разума, которые всё чаще раздаются в Париже, Берлине и других европейских столицах, связаны с тем, что к этому всё больше побуждает политика Соединённых Штатов», — сказал Новиков.
По его словам, эти страны действительно не заинтересованы в американском СПГ, так как российский газ предпочтительнее с экономической точки зрения.
«США пытаются убедить европейцев в том, что, помимо сугубо экономических расчётов, есть какие-то другие и нужно идти на жертвы ради мифической энергетической безопасности европейцев. Но в итоге получается, что, кроме голого финансового интереса, Штаты ничего не преследуют», — отметил парламентарий.
Ранее в ФРГ заявили, что могут принять меры против США из-за «Северного потока — 2».