Эксперт дал прогноз по курсу рубля в декабре

Эксперт «БКС Брокер» Иван Копейкин в беседе с «Российской газетой» дал прогноз по курсу рубля в декабре.

«Декабрь является одним из самых плохих месяцев в году для рубля. На что обычно влияет доисполнение бюджета и максимальные за год выплаты в валюте по внешним заимствованиям российскими компаниями в валюте», — заявил он.

По его словам, не стоит забывать и о санкциях. Что касается нефти, то она вряд ли будет стоить дороже $64—65 за баррель сорта Brent в ближайшем будущем, прогнозирует Копейкин.

«Поэтому уход ниже 69,5 в паре евро — рубль и 63 в паре доллар — рубль крайне маловероятен. И, скорее всего, мы к концу года увидим российскую валюту в районе 65 в паре с долларом и 72,5 в паре с евро», — считает он.

Со своей стороны, эксперт в области международных валютных отношений Мехти Мехтиев в беседе с «Вечерней Москвой» оценил перспективы курса рубля в 2020 году.

По его мнению, «рубль будет оставаться стабильным и продемонстрирует небольшой рост до середины следующего года».

Он также выразил мнение, что Центробанк продолжит снижение ключевой ставки и переход к нейтральной денежно-кредитной политике.

Ранее независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов прокомментировал проект депутатов Госдумы, в котором предлагается отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.