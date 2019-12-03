Эксперт дал прогноз по курсу рубля в декабре
- Reuters
«Декабрь является одним из самых плохих месяцев в году для рубля. На что обычно влияет доисполнение бюджета и максимальные за год выплаты в валюте по внешним заимствованиям российскими компаниями в валюте», — заявил он.
По его словам, не стоит забывать и о санкциях. Что касается нефти, то она вряд ли будет стоить дороже $64—65 за баррель сорта Brent в ближайшем будущем, прогнозирует Копейкин.
«Поэтому уход ниже 69,5 в паре евро — рубль и 63 в паре доллар — рубль крайне маловероятен. И, скорее всего, мы к концу года увидим российскую валюту в районе 65 в паре с долларом и 72,5 в паре с евро», — считает он.
Со своей стороны, эксперт в области международных валютных отношений Мехти Мехтиев в беседе с «Вечерней Москвой» оценил перспективы курса рубля в 2020 году.
По его мнению, «рубль будет оставаться стабильным и продемонстрирует небольшой рост до середины следующего года».
Он также выразил мнение, что Центробанк продолжит снижение ключевой ставки и переход к нейтральной денежно-кредитной политике.
Ранее независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов прокомментировал проект депутатов Госдумы, в котором предлагается отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.