Эксперт оценил идею отказа от плавающего курса рубля
- РИА Новости
Он отметил, что подобные меры могут осложнить финансовые операции в стране и не дадут положительного эффекта для российских граждан.
«Это не совсем рационально, потому что рынок привык уже к какому-то стабильному урегулированию. А рынок себя уже уравновесил, рубль стоит столько, сколько примерно должен стоить», — подчеркнул специалист.
По его мнению, в стране уже существует определённый валютный контроль в виде отслеживания операций и создания паспортов сделок, а его усиление может осложнить отношения с иностранными коллегами.
Шабанов убеждён, что отказ от рыночных рычагов в валютной сфере не улучшит благосостояние россиян.
Ранее инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия возможного отказа от плавающего курса рубля.