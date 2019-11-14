Эксперт оценил идею отказа от плавающего курса рубля

Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с НСН прокомментировал проект депутатов Госдумы, в котором предлагается отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.

Он отметил, что подобные меры могут осложнить финансовые операции в стране и не дадут положительного эффекта для российских граждан.

«Это не совсем рационально, потому что рынок привык уже к какому-то стабильному урегулированию. А рынок себя уже уравновесил, рубль стоит столько, сколько примерно должен стоить», — подчеркнул специалист.

По его мнению, в стране уже существует определённый валютный контроль в виде отслеживания операций и создания паспортов сделок, а его усиление может осложнить отношения с иностранными коллегами.

Шабанов убеждён, что отказ от рыночных рычагов в валютной сфере не улучшит благосостояние россиян.

Ранее инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия возможного отказа от плавающего курса рубля.