Эксперт оценил идею отказа от плавающего курса рубля

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Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с НСН прокомментировал проект депутатов Госдумы, в котором предлагается отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.
Эксперт оценил идею отказа от плавающего курса рубля
  • РИА Новости

Он отметил, что подобные меры могут осложнить финансовые операции в стране и не дадут положительного эффекта для российских граждан.

«Это не совсем рационально, потому что рынок привык уже к какому-то стабильному урегулированию. А рынок себя уже уравновесил, рубль стоит столько, сколько примерно должен стоить», — подчеркнул специалист.

По его мнению, в стране уже существует определённый валютный контроль в виде отслеживания операций и создания паспортов сделок, а его усиление может осложнить отношения с иностранными коллегами.

Шабанов убеждён, что отказ от рыночных рычагов в валютной сфере не улучшит благосостояние россиян.

Ранее инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия возможного отказа от плавающего курса рубля.

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